الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة الاتحاد لمواجهة المقاولون بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني  للاتحاد السكندري، قائمة فريقه للدخول في معسكر مغلق، الليلة، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل.

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بدوري نايل (2023/2024)

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب، في السابعة مساء غدا السبت، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

وجاءت اختيارات طارق العشري لمواجهة المقاولون العرب على النحو التالي:

المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح وإسلام أبو سليمة، ومحمود شبانة وكريم الديب، ومصطفى إبراهيم وعمرو صالح، ومورو ساليفو وناصر ناصر، وخالد الغندور وعبدالغني محمد، وأحمد عيد ورجب عمران، وعمر الوحش وبلال السيد، وبنجامين وبيكالي أوبامي، وأحمد عادل ميسي ومابولولو.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب 

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بدوري نايل (2023/2024)

تنقل مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، في الجولة الخامسة من دوري نايل (2023/2024)، في تمام السابعة مساء غدا السبت، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة.

ويسبق مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب، ستوديو تحليلي عبر شبكة قناة أون تايم سبورت، يضم كوكبة من نجوم التحليل الرياضي والكرة السابقين.

الأنجولي مابولولو الاتحاد السكندرى دوري نايل المقاولون العرب قائمة الاتحاد السكندري

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