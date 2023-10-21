السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلدية المحلة يتعادل مع الاتحاد السكندري 2-2 في مباراة مثيرة بدوي نايل

مباراة بلدية المحلة
مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري

 

تعادل بلدية المحلة مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب غزل المحلة في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد كل فريق إلى خمس نقاط .

انتهى الشوط الأول بتقدم بلدية المحلة 2-1 وتقدم بلدية المحلة في الدقيقة 13 عندما مرر حسام حسن كرة طولية في عمق الدفاع أخطأ المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري في الخروج من مرماه فخطف حسام أشرف الكرة برأسه وسدها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 39 مرر محمد أشرف كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أحسن استقبالها وهيأها لنفسه وسددها في سقف الشبكة مسجلا الهدف الثاني لبلدية المحلة .

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر هشام صلاح الكرة في الجانب الأيمن إلى أحمد عادل ميسي الذي راوغ عبد الرحمن سمانة ومرر كرة عرضية أرضية سددها بنجامين بواتينج داخل المرمى مسجلا هدف الاتحاد السكندري.

هدف ملغي في بداية الشوط الثاني 

في بداية الشوط الثاني أجري طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري التغيير الأول بنزول بيكالي أوبامي بدلا من عمرو صالح وفي الدقيقة 46 سجل بنجامين يواتينج هدفا ألغاه الحكم محمود وفا بناء على راية مساعده  التي أشارات لوجود تسلل ..وفي الدقيقة 50 مرر رجب عمر ان كرة عرضية أرضية أخطأها كريم الديب وتهيأت أمام محمود شبانة الذي سددها فوق العارضة .

في الدقيقة 54 قام أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة الذي أدار المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف بإجراء تغييرين بنزول إسلا مرزوق ومؤمن راضي بدلا من محمد أشرف وعبد الرحمن اللاهوني ورد طارق العشري بإشراك عمر طار ق الوحش وأحمد عيد بدلا من ناصر ناصر ورجب عمران .

سيطر الاتحاد على مجريات اللعب دون خطورة على المرمى وفي الدقيقة 68 دفع أحمد عبد الرؤوف بحمد أميسي بدلا من عبد الرحمن سمانة ..وفي الدقيقة 74 خطف أحمد عيد الكرة من محمد رجب داخل منطقة الجزاء وسدخها فوق العارضة .

أبوسليمة يتعادل للاتحاد السكندري 

في الدقيقة 75 دفع أحمد عبد الرؤوف بعبد الناصر زي ماريا بدلا من يوسف حسن ومرر أحمد رضا كرة عرضية باتجاه المرمى كادت تخدع المهدي سليمان الذي نجح في ابعادها إلى ركنية ..وفي الدقيقة 81 مرر عمر طارق الوحش كرة عرضية من ركلة ركنية سددها إسلام أبوسليمة برأسه داخل المرمى مسجلا هدف التعادل للاتحاد السكندري .

بعد الهدف دفع طاري العشري باللاعب إيديمو كينجي بدلا من بنجامين بواتينج واحتسب الحكم محمود وفا 5 دقائق وقت بدل ضائع 

دوري نايل بلدية المحلة الاتحاد السكندرى إسلام أبوسليمة حسام أشرف

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