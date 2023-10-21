السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. بلدية المحلة يتقدم على الاتحاد بهدفين مقابل هدف

فرحة لاعبي بلدية
فرحة لاعبي بلدية المحلة بهدف لحسام أشرف

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والاتحاد السكندري المقامة بملعب غزل المحلة في الأسبوع الرابع لمسابقة دوري نايل بتقدم فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف سجلهما حسام أشرف في الدقيقتين 13 و39  وسجل الغاني بنجامين بواتينج هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع .

الشوط الأول جاء سريعا من الفريقين الذين تبادلا الهجمات وفي الدقيقة التاسعة سدد رجب عمران كرة من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم ورد محمد أشرف بتمرير كرة عرضية سددها حسام أشرف برأسه وارتدت من القائم أيضا .

في الدقيقة 12 مرر حسام حسن كرة طولية في عمق الدفاع أخطأ المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري في الخروج من مرماه فخطف حسام أشرف الكرة برأسه وسدها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لبلدية المحلة .

هاجم الاتحاد بعد الهدف بحثا عن التعادل وفي الدقيقة 25 مرر كريم الديب كرة عرضية من ركلة حرة أبعدها الدفاع ووصلت إلى رجب عمران الذي سددها فوق العارضة ومرر هشام صلاح كرة عرضية سددها أحمد عادل ميسي برأسه بجوار القائم.

في الدقيقة 33 مرر هشام صلاح كرة عرضية تخطت الجميع ووصلت إلى أحمد عادل ميسي الذي هيأها لنفسه وسددها بجوار القائم الأيسر ..وفي الدقيقة 39 وعلى عكس سير اللعب مرر محمد أشرف كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أحسن استقبالها وهيأها لنفسه وسددها في سقف الشبكة مسجلا الهدف الثاني لبلدية المحلة .

احتسب الحكم محمود وفا ثلاث دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها مرر هشام صلاح الكرة في الجانب الأيمن إلى أحمد عادل ميسي الذي راوغ عبد الرحمن سمانة ومرر كرة عرضية أرضية سددها بنجامين بواتينج داخل المرمى مسجلا هدف تقليص الفارق للاتحاد السكندري .

دوري نايل بلدية المحلة الاتحاد السكندرى حسام أشرف رجب عمران

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