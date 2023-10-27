الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلى الذى تتعرض له غزة هو الأعنف منذ بدء العدوان

قصف اسرائيلي على
قصف اسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأكدت تقارير فلسطينية، أن القصف العنيف على قطاع غزة من منطقة الشاطئ مرورا ببيت لاهيا وحتى لجهة زيكيم وصولا إلى منطقة السودانية، مشيرة إلى أن الأنباء تشير إلى أن مئات الغارات والقذائف واللهب ترى عن بعد والسحب السوداء ترتفع.

الانفجارات يتلوها اهتزازات في باطن الأرض يعني أن القصف يدمر عمق الأرض في القطاع.

 

القاهرة الإخبارية القصف الإسرائيلى قطاع غزة العدوان

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: مداهمات مُركزة للاحتلال فى الجزء الشرقى من شمال غزة

القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن هجمات مكثفة على كل أرجاء قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: انقطاع الاتصال والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة

القاهرة الإخبارية.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البرى الشامل على قطاع غزة

عزت إبراهيم: الجهود المصرية تكثفت لوقف أعمال القتل والتهجير فى غزة

وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلال

مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 محتجز

إسرائيل توافق على تهدئة فى غزة ليوم واحد بشرط إشراف دولى

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

أغلبية عربية ورفض أمريكى.. "الأمم المتحدة" توافق على وقف العدوان على فلسطين

مشاهد مرعبة.. قصف إسرائيلي غاشم على غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟