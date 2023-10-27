القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلى الذى تتعرض له غزة هو الأعنف منذ بدء العدوان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي الذي تتعرض له غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأكدت تقارير فلسطينية، أن القصف العنيف على قطاع غزة من منطقة الشاطئ مرورا ببيت لاهيا وحتى لجهة زيكيم وصولا إلى منطقة السودانية، مشيرة إلى أن الأنباء تشير إلى أن مئات الغارات والقذائف واللهب ترى عن بعد والسحب السوداء ترتفع.

الانفجارات يتلوها اهتزازات في باطن الأرض يعني أن القصف يدمر عمق الأرض في القطاع.