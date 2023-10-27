“الرياضة” تصدر حصادها الأسبوعي لأهم أنشطة وبرامج وفعاليات الوزارة.. إنفوجراف

أصدرت وزارة الشباب والرياضة تقريرها الاسبوعي بالانفوجراف والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم أنشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من يوم ٢١ لــ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣، ونستعرض أهمها في التقرير التالي:

أهم اللقاءات والاجتماعات

• التقي الدكتور أشرف صبحي بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة بمجموعة من المسؤولين بالشركات المختصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لبحث امكانية الاستفادة منها في المشاريع الشبابية والرياضية التابعة للوزارة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي الجلسة الطارئة لأعضاء برلمان شباب مصر، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودورهم في دعم موقف القيادة السياسية، وذلك بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

• شارك الدكتور أشرف صبحي، في اللقاء الحواري لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والذي عقد اليوم بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

• افتتح الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مبادرة (وطن يجمعنا) تحت عنوان "محبة.. سلام"، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، في نسختها الأولي.

• تفقد الدكتور أشرف صبحي، النادي المصري القاهري، وذلك للوقوف على اخر المستجدات في عملية التطوير والإنشاءات قبل افتتاحه في المرحلة المقبلة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ملتقي الحوار الوطني للقيادات الشبابية، بمشاركة 1000 شاب وفتاة من محافظة الدقهلية.

• شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، افتتاح فعاليات منتدى الشباب العربي والمجتمع المدني تحت "شعار الشباب العربي والأمن الغذائي"، بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية بالقاهرة.

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريملف، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

• ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان "توصيات ورسائل منتدى الشباب العربي والأمن الغذائي "، ضمن فعاليات منتدى الشباب العربي والمجتمع المدني تحت "شعار الشباب العربي والامن الغذائي".

• التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر الفيديو كونفرانس، السيدة بينينا كابنجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، لبحث آليات تطوير العمل بالاتحاد، ومناقشة سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية والتطرق إلي أجندة العمل خلال الفترة المقبلة.

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف محافظات الجمهورية.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، حفل افتتاح استضافة مصر لثلاث بطولات في رفع الأثقال، البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية، في مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

**ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، منتخب مصر بعد حصد لقب بطولة العالم للجولف كروكيه فوق الخمسين، في نسخة 2023 التي أقيمت في أستراليا.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، أبطال مصر في الاسكواش، بعد التتويج ببطولة كأس جراسهوبر للإسكواش في سويسرا.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج الأبطال الرياضيين المصريين المُشاركين في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية الثالثة، والمقامة في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، المنتخب الوطني للملاكمة بعد التتويج بلقب النسخة السادسة للبطولة العربية للملاكمة للشباب بواقع 11 ميدالية متنوعة.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، المنتخب الوطني لناشئي الجمباز، بعد حصد 11 ميدالية خلال مشاركته ببطولة البحر المتوسط السادسة، في مدينة إسطنبول بتركيا.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، أبطال منتخبنا في المصارعة الرومانية، بعد تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية في المصارعة الرومانية بدورة الألعاب العالمية القتالية في الرياض.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، الزوجي المختلط على الزينى ومروة عبد العال، بعد التأهل إلى بارا أولمبياد باريس 2024، والفوز بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا فى التجديف.

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، لاعبي المنتخب الوطني للتجديف عبد الخالق البنا بحصوله على الميدالية الذهبية، غادة ندا وحصولها على الميدالية البرونزية، وحصول الزوجي نور الهدي ومريم همام علي فضية سباق الزوجي خفيف، والتأهل إلى أولمبياد باريس٢٠٢٤، في بطولة افريقيا بتونس.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بعثة منتخب مصر للتجديف، بعد ختام مشاركتها في البطولة الأفريقية بتونس وتأهل أربعة لاعبين إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن استضافة نادي النادي فرع شيراتون، لاجتماع الاتحاد الدولي للملاكمة لاختيار البلد المضيف للكونجرس الدولي الدورة المقبلة، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للملاكمة ومسئولي الاتحاد المصري.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء لاعب منتخبنا الوطني مروان جمال، بعد تتويجه بطلًا لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تحت 19 عامًا.

• كرم الدكتور أشرف صبحي، البطل عبد الرحمن سامح لاعب المنتخب المصري للسباحة، وذلك بعد حصده الميدالية الفضية بسباق 50 متر فراشة في بطولة كأس العالم بمدينة بودابست بالمجر، والميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم باليونان.



**ونختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• نظمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مودة مساجد آل البيت "تنمية وتطوير"، زيارة لبراعم الفريق الكشفي بمركز شباب الإمامين والتونسي، لبانوراما حرب أكتوبر.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ حملة (SAVE WATER) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، والتي انطلقت من محافظة بورسعيد، وصولًا لمحافظة الشرقية، بمشاركة 100 مستفيد.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمحافظتي سوهاج ودمياط.

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، ندوات تعريفية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ٨ محافظات بواقع عدد 60 مستفيد في كل ندوة بكل محافظة للمرحلة العمرية من (٢١-٤٥) عام.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، عن انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت (Be Fit)، لطلبة وطالبات الجامعة، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، علي ملاعب الجامعة، بمشاركة ٨٠٠ طالبًا وطالبة.

• اختتمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اتحاد الخماسي الحديث واتحاد الغوص والإنقاذ، فعاليات سباق أوشن مان للعام الثالث على التوالي ضمن مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات "المُنتدي الوطني لبناء الوعي، بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 100 شابًا وشابة من القيادات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية.

• نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة لأعضاء لجنة تغير المناخ ببرلمان شباب مصر إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.



• استقبلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية وبالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، 35 شابًا وشابة من ممثلي دول "ألمانيا، جورجيا، إسبانيا، إيطاليا، أرمينيا، مصر"، للمشاركة في البرنامج الدولي "المناخ والنزوح نحو بناء جسور عربية أوروبية" بمدينة شرم الشيخ.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عقد لقاءاتها التثقيفية تحت شعار " شارك.. الكلمة كلمتك "، بــ 4 محافظات "الإسكندرية، كفرالشيخ، القليوبية، المنوفية".

• أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق دور الثمانية لدوري مراكز الشباب "توتال انرجيز" بالمحافظات، وذلك في النسخة العاشرة للدوري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، معسكرات "مشواري" للنشء لتعليمهم المهارات الحياتية، بمحافظات "شمال سيناء، القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفرالشيخ، الاسكندرية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، اسوان، قنا، اسيوط، سوهاج".

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، تنفيذ دورة الإستراتيجية والأمن القومي المصري رقم ٣٠ بمقر الأكاديمية.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات جلسة المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "أقدر اشارك"، بهدف توعية النشء بأهمية المشاركة المجتمعية والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لمن بلغ ثمانية عشر عامًا.

• أقـامـت وزارة الشبـاب والـريــاضـة من خلال مكتب "فـن الحيـاة"، حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، منها "اولوياتك حياتك، إدارة الأفكار، بناء الشخصية الإيجابية، اعرف نفسك، العقل الباطن، اتخاذ القرار، عجلة الحياة، العدسة النفسية.