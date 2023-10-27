الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الشباب والرياضة يفتتح وحدة الطب الرياضى بالمدينة الشبابية بالإسكندرية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحدة الطب الرياضي بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات بعد إخلاء مقرها من استاد الإسكندرية، حيث تم تخصيص مكان لها بالمدينة الشبابية.
وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريحات له اليوم، دعم الوزارة لمراكز ووحدات الطب الرياضي المتخصصة، وتوفير كل المستلزمات لها، مشيرًا إلى أن ملف الطب الرياضي ذو أهمية قصوى ينبغي الحفاظ عليها، والعمل على تحويل وحدات الطب الرياضى إلى منظومة اقتصادية شاملة، بالشكل الذى يضمن تحقيق عوائد اقتصادية تنعكس بالإيجاب على هذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أحد أهم عناصر المنظومة الرياضية، وبذل كل الجهد للقيام بالرسالة المنوط بها.

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التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي
 

وأشار "صبحي" إلى ضرورة التوسع في انتشار خدمات الطب الرياضي، وأهمية مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفي إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة، بطريقة تكاملية مع الجوانب التسويقية والاستثمارية.
وتتكون وحدة الطب الرياضي من حجرتين، حجرة كشف باطنة وقلب والثانية للعلاج الطبيعي، وجرى تجهيز الوحدة بأجهزة علاج طبيعي، بعض منها في 3 حجرات لجلسات العلاج الطبيعي، فضلًا عن أجهزة القياسات البدنية والفسيولوجية وأدوات التأهيل الرياضي. كما تم تطوير الأجهزة والمنشآت من ميزانية الطب الرياضي بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وقد حققت الوحدة خلال التشغيل التجريبى إيرادات متميزة فى أول أيام عملها.

وزيرا الشباب والتنمية المحلية يبحثان تعزيز سبل التعاون


حضر الافتتاح الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، والدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بالإسكندرية، وأحمد عبدربه مدير عام الإدارة العامة لشئون الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وشاهيناز ممدوح مدير عام المدن الشبابية بالدلتا، والدكتور أبوعوف عامر مدير المدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحدة الطب الرياضي المدينة الشبابية بأبي قير استاد الإسكندرية المنظومة الرياضية

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