يتميز بتساقط أوراق الشجر واحتضان الخريف اللطيف، ومن المقرر أن يقدم مشهدًا يحبس الأنفاس من الكون - متعة سماوية مزدوجة على شكل كسوف الشمس والقمر، تشهدها مصر غدًا السبت 28 أكتوبر.

خسوف الشمس والقمر غدًا السبت.. أين ومتى ترى مصر المتعة السماوية المزدوجة؟

وقال المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء، إن مصر ستشهد خسوفًا جزئيًا للقمر غدًا السبت، حيث سيغطي ظل الأرض ما يقرب من 12.2% من سطح القمر.

وأضاف القاضي أن توقيت الخسوف يتزامن مع اكتمال قمر شهر ربيع الثاني عام 1445 هجرية، مُشيرًا إلى استمراره كاملًا حوالي 4 ساعات و25 دقيقة، ويستمر الخسوف الجزئي من مرحلته الأولى إلى الثانية حوالي ساعة و17 دقيقة.

وأشار المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء، إلى أن الخسوف الجزئي في القاهرة سيبدأ عند الساعة 21:35:18 بالتوقيت المحلي، ويبلغ ذروته عند الساعة 22:15:18، وينتهي عند الساعة 22:52:35.

علاوة على ذلك، يمكن ملاحظة الكسوف في مصر في المقر الرئيسي ل"المعهد القومي لبحوث الفلك والجيوفيزياء" في حلوان، ومرصد القطامية الفلكي، والمركز الإقليمي بالوادي الجديد.

وتستمر هذه الظواهر السماوية في أسر خيال وعجب الناس في جميع أنحاء العالم،

متى يحدث كسوف الشمس والقمر؟

عادة ما يحدث كسوف الشمس والقمر في أزواج، يصاحب كسوف الشمس دائمًا خسوف للقمر قبله أو بعده بأسبوعين، لأنه خلال أسبوعين يتحرك القمر في منتصف المسافة حول مداره ومن المرجح أن يشكل خطًا آخر شبه مستقيم مع الأرض والشمس.

وهذا الشهر لن يكون استثناء، فبعد أسبوعين من إلقاء ظله عبر الأمريكتين في 14 أكتوبر خلال كسوف حلقي للشمس، سوف يتأرجح القمر ليمر بالكاد عبر الحافة الشمالية لظل الأرض يوم السبت 28 أكتوبر.

سيكون هذا تقريبًا مثل خسوف القمر في شهر مايو، على الرغم من أن القمر لا يمر على نطاق واسع جدًا من مركز ظل الأرض ويتمكن من إعطاء ظل الأرض المظلم ضربة خاطفة؛ حاشية مخيبة للآمال للكسوف الحلقي للشمس الذي تم تنظيمه لأمريكا الشمالية قبل أسبوعين بالضبط.

من يستطيع رؤية خسوف القمر؟

البدر لا يظهر إلا في الليل. ويمكن رؤية خسوف القمر الكلي من كافة أنحاء الأرض التي تشهد ليلًا أثناء حدوث الخسوف. لكن البعض سيرى الكسوف بشكل أكثر وضوحًا، أو أكثر شمولًا، من الآخرين، اعتمادًا على الموقع. على سبيل المثال، سيراه البعض عند شروق القمر أو غروبه، عندما يكون القمر منخفضا في السماء.

وبطبيعة الحال، من الآمن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة. على الرغم من أن المناظير والتلسكوبات ليست مطلوبة لمشاهدة خسوف القمر، إلا أنها تعمل على تحسين الرؤية.

تذكر أن القمر المنخسف يرتفع في الوقت الذي تغرب فيه الشمس، وعلى هذا النحو، فإن سماء الشفق الساطعة تقريبًا في ضوء النهار في ذلك الوقت قد تقطع ما يصل إلى 15 دقيقة من مشاهدة الكسوف، لذا يجب أن تكون السماء الشرقية أغمق قليلًا ويجب أن يكون القمر أعلى قليلًا؛ على الأقل خالية من أي ضباب في الأفق حتى تتمكن من الحصول على لقطة واضحة لها، ويأتي منتصف الكسوف عند أو بعد وقت قصير من طلوع القمر.

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