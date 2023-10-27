القومى لحقوق الإنسان: خرق صارخ للقانون الدولى الإنسانى فى قطاع غزة والضفة الغربية

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإعداد تقرير برصد تطورات الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة للحرب الدائرة في قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن رصد تداعيات الموقف قد أسفر عن خرق صارخ للقانون الدولي الإنسان، وبصفة خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضاف أنه أسفر عن خرق صارخ لما ينص عليه العهدان الدوليان من حق الشعوب في تقرير المصير، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري، واتفاقية منع التعذيب، وكافة أشكال المعاملة المهينة والحاطّة للكرامة، ومنها استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل، والتدمير المفرط للمنازل السكنية ومهاجمة المستشفيات وغيرها من مراكز تقديم الخدمة للمدنيين، والتي يتعين أن تكون نقاطًا آمنة، والتهجير القسري للسكان العزل، وإجبار السكان على النزوح إلى الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه تأجيج العنف والقضاء على أي فرص للسلام في المنطقة.