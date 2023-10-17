عضو "القومي لحقوق الإنسان": العالم يغض بصره عن جرائم الاحتلال في غزة

واصل برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الثلاثاء، تغطيته لرصد وتحليل الموقف المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، والنتائج المتوقعة من إطلاق قمة القاهرة للسلام، السبت المقبل.

وأكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يحدث في فلسطين جرائم ضد الإنسانية وتهجير قسري، والمنظومة الدولية عليها التحرك ضد إسرائيل، في وقت يغض فيه العالم بصره عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وأضاف “شيحة” أن مصر تسعى جاهدة لحل القضية الفلسطينية سلميًا، ولكن المحاكم الدولية تشاهد عن بعد، ولم يتحرك أحد لإدانة إسرائيل، موضحًا أن الضمير العالمي في حالة سبات عميق ولابد من تحركات إقليمية ودولية لإيقاظه.