"القاهرة الإخبارية" تعرض مقاطع مصورة ترصد لحظة استهداف مستشفى المعمدانى فى غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطعا مصورا يرصد لحظة استهداف مستشفى المعمداني في وسط غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد نحو 500 مواطن جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بقطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طيارات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذي لجأوا إليها بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، كما تظهر المقاطع مركبات الإسعاف وهي تنقل ضحايا هذا القصف الإسرائيلي.