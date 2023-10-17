الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض مقاطع مصورة ترصد لحظة استهداف مستشفى المعمدانى فى غزة

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطعا مصورا يرصد لحظة استهداف مستشفى المعمداني في وسط غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد نحو 500 مواطن جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بقطاع غزة.

 

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن طيارات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف المواطنين النازحين الذي لجأوا إليها بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، كما تظهر المقاطع مركبات الإسعاف وهي تنقل ضحايا هذا القصف الإسرائيلي.

مستشفى المعمداني غزة وزارة الصحة الفلسطينية قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون

مواد متعلقة

باحث سياسى يكشف التطورات المتوقعة فى فلسطين الفترة المقبلة (فيديو)

محمود محيى الدين: زيارة وزير الخارجية الأمريكى لإسرائيل "فضيحة"

لا منافس لها.. الفريق أسامة ربيع يؤكد تفوق قناة السويس على أى طريق بديل (فيديو)

أسامة ربيع: لا منافس لنا فى العالم وندرس ازدواج قناة السويس كاملًا (فيديو)

عزة مصطفى: إسرائيل فشلت فى كسب تعاطف العالم

الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المسعفين بشكل مباشر

القاهرة الإخبارية: الأطفال فى غزة يعانون من صدمات نفسية (فيديو)

أسامة كمال يدافع عن محمد صلاح وينتقد الحملات الموجهة ضده

الأكثر قراءة

مصر تحمل إسرائيل المسئولية فى استهداف محيط معبر رفح

استشهاد 4 أشخاص من أسرة رئيس حركة حماس إسماعيل هنية

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

أحمد موسى: 4 دول رفضت وقف إطلاق النار فى غزة دعمًا للاحتلال

مصر تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر: قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى انتهاك خطير للقانون الدولى والإنسانى

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلى فى غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة