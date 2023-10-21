السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس لجنة حقوق الإنسان: قمة القاهرة للسلام نتاج تحرك مصرى لوقف مجازر غزة

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر كانت الدولة الأكثر تفاعلًا مع الأزمة في قطاع غزة، وأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت أمس تمثل نتيجة لجهودها الدبلوماسية.

وأضاف رضوان، في حديثه لقناة "on"، أن مصر أدركت خطورة الموقف في غزة، حيث قتل أكثر من 4800 فلسطيني وأصيب 18400 آخرون، وتعاني القطاع من شح في المواد الأساسية والخدمات الصحية، وأن هذا يهدد بإشعال فتيل حرب شاملة في المنطقة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مصر دعت العالم إلى التحرك لإيقاف المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأن الدول التي شاركت في قمة القاهرة للسلام استجابت لهذا الطلب، مؤكدًا أن نتنياهو وحكومته هم المستفيدون من استمرار العدوان على غزة.

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