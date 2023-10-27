الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على المصرى بهدف فيستون ماييلى

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمصري المقامة باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الخامس لمسابقة دوري نايل بتقدم بيراميدز بهدف سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

منذ إطلاق الحكم محمد بسيوني صافرة بداية الشوط الأول دانت السيطرة لفريق بيراميدز وتحكم لاعبوه في إيقاع اللعب وكانت الهجمات عن طريق محمد الشيبي ومصطفى فتحي في الجانب الأيمن ومحمد حمدي وكريم حافظ في الجانب الأيسر مع انطلاقات في العمق لوليد الكرتي لمساندة فيستون ماييلي رأس الحر بة المتقدم.

وطوال الشوط الأول تمسك فريق المصري بالدفاع ولم يصل لاعبوه لمرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز سوى مرة واحدة، وفي الدقيقة 14 كانت الفرصة الأولى لبيراميدز عندما مرر محمد حمدي كرة داخل منطقة الجزاء هيأها وليد الكرتي لمصطفى فتحي وحده أمام المرمى لكنه سددها بجوار القائم.

في الدقيقة 20 أطلق مصطفى فتحي قذيفة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.. ومرر محمد الشيبي كرة عرضية سددها محمود مرعي برأسه وارتدت من الحارس عصام ثروت.

أول ظهرة هجومي للمصري كان في الدقيقة 24 من كرة طولية أبعدها أحمد الشناوي حارس بيراميدز ووصلت إلى محمد الشامي الذي سددها ونجح الشناوي في إبعادها ووصلت إلى مروان حمدي الذي سددها خارج المرمى بشكل سيئ.

انحصر اللعب في وسط الملعب مع محاولات هجومية غير مكتملة لفريق بيراميدز وفي الدقيقة 42 تلقى محمد حمدي الكرة داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسددها بجوار القائم.

احتسب الحكم دقيقتين وقتا بدلا من الضائع. في الدقيقة الأولى منها هيأ فيستون ماييلي الكرة لعبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء لكنه سددها فوق العارضة وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول مرر محمد الشيبي كرة عرضية رائعة سددها فيستون برأسه على يسار عصام ثروت مسجلا هدف التقدم لبيراميدز.