برعاية "المصريين الأحرار".. انطلاق أكبر قافلة طبية بنجع الغلاب فى أسوان

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بأسوان اليوم الجمعة، قافلة طبية في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل، الأمين العام، وتحت إشراف الدكتور أحمد غلاب محمد، أمين عام الحزب بأسوان، وبحضور الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، والدكتور أشرف معبد، وكيل كلية الطب، والدكتور مصطفى الطيري، وكيل كلية الطب، وبحضور نخبة من أساتذة كلية الطب جامعة أسوان، وأعضاء الحزب بأسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب محمد، أمين عام الحزب بأسوان، إن القافلة تأتي في إطار ترجمة المبادرات الرئاسية الصحية بمحافظة أسوان والعمل على تقديم الخدمة الطبية لأهالينا بقرية غرب أسوان بقرية الغلاب بمدرسة أحمد نصر سنجق الإعدادية، وتقدم القافلة العلاج بالمجان، وتأتي القافلة في إطار ترجمة سياسات الحزب بالمحافظة.

القافلة تضم 7 تخصصات طبية من أكبر أساتذة كلية الطب

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، أن القافلة تضم 7 تخصصات طبية من أكبر أساتذة كلية الطب في تخصصات الباطنة والمسالك البولية، العظام، الجلدية، والجراحة، الأطفال، والنساء والتوليد، ووجدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالي القرية.

وأوضح الدكتور أشرف معبد، مسئول لجنة الصحة بأمانة الحزب بأسوان، أنه تستهدف القافلة مرضي وأهالي قرية غرب أسوان التي يبلغ تعدادها ما يقرب 30 ألف نسمة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى ويتم تحويل الحالات الجراحية إلى المستشفى الجامعي.

وأشاد أهالي القرية بينهم محمد الصحفي بجهود الحزب والخدمات الصحية والطبية والعلاجية التي قدمتها القافلة لأهالي ومرضى القرية، في وصول الخدمة الطبية إلى المرضى غير القادرين والبسطاء، ونيابة عن أهالي القرية وجه شكره لحزب المصريين الأحرار ودوره الفعال والملموس على أرض الواقع بمحافظة أسوان.