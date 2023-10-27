ميراج: فلسطين ستظل بالقلب.. و"إحنا مع الرئيس السيسى فى كل خطواته"

“صور أطفال فلسطين صعبة جدا”، بهذه الكلمات بدأت الطفة ميراج وصفها لمشاعرها عن رؤية الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في القصف العشوائي الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بوقف الحرب.

وقالت ميراج في حديثها لـ"الدستور": "الشعب الفلسطيني يعاني يوميًا من تردي الوضع العام في قطاع غزة، مصر بتقدم مساعدات كتير، بس اللي بتدخل أقل من اللي أهل غزة محتاجينه".

أضافت: “أنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته ومباحثاته التي يجريها من أجل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، متابعة: "السيسي يقدم كل ما يستطيع للشعب الفلسطيني".

رئيس المجلس الأوروبى يحذر من التصعيد بعد ضربات أمريكية على سوريا

جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تحذيره من تصعيد إقليمي للحرب بين إسرائيل وغزة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميشيل في بروكسل: ندرك جميعًا أن الوضع شديد الخطورة، على المنطقة وعلى العالم.

وكانت الولايات المتحدة نفذت غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني بشرق سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس، في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات دون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وفقًا للموقع الرسمي للبنتاجون.

وأضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدا تجنب "تصعيد إقليمي في ظل خطر من تدخل إيران بصورة مباشرة أو بالوكالة، مما سيزيد الوضع صعوبة".

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك يوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام خلال الشهور المقبلة.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء لـ7326 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 7326 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.