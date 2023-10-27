الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ميراج: فلسطين ستظل بالقلب.. و"إحنا مع الرئيس السيسى فى كل خطواته"

الطفة ميراج
الطفة ميراج

“صور أطفال فلسطين صعبة جدا”، بهذه الكلمات بدأت الطفة ميراج وصفها لمشاعرها عن رؤية الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في القصف العشوائي الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة بوقف الحرب.

وقالت ميراج في حديثها لـ"الدستور": "الشعب الفلسطيني يعاني يوميًا من تردي الوضع العام في قطاع غزة، مصر بتقدم مساعدات كتير، بس اللي بتدخل أقل من اللي أهل غزة محتاجينه".

 

أضافت: “أنها تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل قراراته ومباحثاته التي يجريها من أجل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”، متابعة: "السيسي يقدم كل ما يستطيع للشعب الفلسطيني".

رئيس المجلس الأوروبى يحذر من التصعيد بعد ضربات أمريكية على سوريا

جدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تحذيره من تصعيد إقليمي للحرب بين إسرائيل وغزة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ميشيل في بروكسل: ندرك جميعًا أن الوضع شديد الخطورة، على المنطقة وعلى العالم.

وكانت الولايات المتحدة نفذت غارات جوية استهدفت منشأتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني بشرق سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس الخميس، في أعقاب سلسلة من الهجمات بطائرات دون طيار وصواريخ ضد القوات الأمريكية في المنطقة، وفقًا للموقع الرسمي للبنتاجون.

وأضاف ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يحاول جاهدا تجنب "تصعيد إقليمي في ظل خطر من تدخل إيران بصورة مباشرة أو بالوكالة، مما سيزيد الوضع صعوبة".

ودعا قادة الاتحاد الأوروبي في إعلان مشترك يوم الخميس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام خلال الشهور المقبلة.

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد الشهداء لـ7326 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد شهداء القطاع إلى 7326 منذ 7 أكتوبر الجاري.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المنظومة الصحية المنهارة.

فلسطين الشعب الفلسطيني غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي تأييد الرئيس

مواد متعلقة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

مع السيسى.. أهالى المحافظات لـ«الدستور»: الرئيس أسس قواعد الجمهورية الجديدة نطالبه بالترشح فى الانتخابات المقبلة

"كنز الأستاذ".. حوار لم يُنشر من قبل لـ"نجيب محفوظ"

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

التقرير الأسبوعي لـ"التعليم"

بالأرقام.. كل شىء عن تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر

الأكثر قراءة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

المذبحة المنتظرة.. ماذا سيحدث بعد الاجتياح البرى لقطاع غزة؟

شيخ الأزهر: الاحتلال يمارس "الإرهاب الصهيونى" فى غزة.. والتاريخ لن يرحم المتخاذلين

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة