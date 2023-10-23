الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس لص السيارات في مصر الجديدة

سرقة سيارات
سرقة سيارات

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح مصر الجديدة، تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بمنطقة مصر الجديدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، حال استقلاله سيارة مبُلغ بسرقتها بدائرة قسم مصر الجديدة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب واقعتين سرقة "هاتف محمول - مبلغ مالي" من داخل سيارتين حال توقفهما بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات مصر الجديدة جنح مصر الجديدة بأسلوب كسر الزجاج بسرقة السيارات

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