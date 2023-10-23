تزامنًا مع مرور 50 عامًا.. كيف احتفت قصور الثقافة بذكرى وفاة دكتور طه حسين؟

تزامنًا مع مرور 50 عامًا على ذكري وفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وإرثه الثقافي، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية، والإصدارات بهذه المناسبة، كان آخرها إعادة طبع العدد الخاص عن الدكتور طه حسين من مجلة الثقافة الجديدة مرة أخرى بعد نفاد العدد من الأسواق.. في السطور التالية نستعرض أبرز فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعميد الأدب العربي:

20 عنوانًا لعميد الأدب العربي تجديدًا لذكراه

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة في مطلع هذا العام وبالتزامن مع معرِض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين، 20 عنوانًا لعميد الأدب العربي تجديدًا لذكراه، ولاقت هذه الإصدارات نجاحًا كبيرًا لقيمتها الكبيرة وأسعارها المُخفضة، وكانت الأكثر طلبًا في المعرِض.

عدد خاص من مجلة الثقافة الجديدة وإعادة طبعه

واحتفاءً بمسيرة عميد الأدب العربي، أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددًا خاصًا من مجلة الثقافة الجديدة، عدد أكتوبر الحالي، تنوع في مواده بين الدراسات والشهادات والملفات لنخبة من الكُتاب المصريين والعرب، وقد نفد العدد بعد سبعة أيام من طرحه في الأسواق، مما دفع الهيئة لإصدار طبعة أخرى منه تلبية للإقبال الكبير عليه.

صدور كتاب "طه حسين.. الإنسان والمشروع" لتلميذ طه حسين

أصدرت أيضًا الهيئة العامة لقصور الثقافة كتابًا آخر لأحد أهم تلاميذ طه حسين، وهو الدكتور صبري حافظ، تحت عنوان "طه حسين.. الإنسان والمشروع" تضمن استطرادات عن زمنه وزماننا، الذي جاء في اثني عشر فصلًا يتناول بها سيرة أحد أهم مشاريع النهضة والتحديث وأكثرها تنوعًا وعمقًا وشمولًا، بحسب تصريحات عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في ندوة "طه حسين.. سيرة عقل مصري" بالمجلس الأعلى للثقافة.

برنامج ثقافي بمواقع قصور الثقافة لإلقاء الضوء على ما قدمه طه حسين

أعدت الهيئة أيضًا برنامجًا ثقافيًا يتضمن عددًا من المحاضرات والندوات والمناقشات عن طه حسين بمواقع قصور الثقافة بالمحافظات كافة، ومنها بالطبع في مسقط رأسه بالمنيا، وبمشاركة مجموعة مقدرة من المثقفين المصريين لإلقاء الضوء على ما قدمه طه حسين من أفكار ورؤى ساهمت ولا تزال في الاحتفاء بقيم العدل والحرية والتسامح الإنساني.