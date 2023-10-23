الاتحاد الأوروبى: وقف إطلاق النار يحتاج إلى مفاوضات سياسية

قال جوزيف بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "مواصلة الدعم المالي" لتمويل المساعدات الإنسانية لغزة.

وجدد بوريل، التأكيد على ضرورة استمرار إمدادات الكهرباء لغزة لضمان عمل محطات التحلية لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين والمستشفيات، وتابع "الوضع في الشرق الأوسط خطير جدًا وقد يتصاعد العنف في أي لحظة".

واعتبر بوريل أن وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية يعتمد على المفاوضات السياسية، ولا يمكننا فرض ذلك.

جاء ذلك خلال حديث بوريل، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج.

جوني كيربي: المساعدات الأمنية الأمريكية تتدفق إلى إسرائيل.

في السياق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن بلاده تعمل جاهدة من أجل التوصل لاتفاق بشأن ممر آمن من غزة.

وأعلن كيربي، عن أن المساعدات الأمنية الأمريكية مستمرة في التدفق لإسرائيل بشكل يومي.

تابع: "نواصل تعزيز انتشارنا البحري في المنطقة من أجل إرسال إشارة ردع قوية إلى أي جهة قد ترغب في توسيع الصراع".