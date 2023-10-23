الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل لحيازته 9 أكياس من مخدر الآيس فى كرداسة

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة، بـحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 9 أكياس من مخدر الآيس في كرداسة.

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته على كمية من مخدر الآيس والاتجار بها في منطقة كرداسة، وتبين أن بحوزته المخدر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 9 أكياس من مخدر الآيس، وسلاح أبيض ومبلغ مالي.

وأفادت التحقيقات الأولية، بأن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الآيس استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

وتمكن قسم شرطة كرداسة من ضبط عاطل لحيازته كمية من الآيس، وعقب رصد تحركات المتهم من خلال معلومات تمكن رجال المباحث من القبض عليه، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

مخدر الأيس كرداسة نيابة شمال الجيزة سلاح أبيض

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