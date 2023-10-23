استمرار حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بمصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بمصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت وصلت سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم إلى مستشفى قصر العيني، وفي حالة حرجة وتم إجراء عدة تدخلات طبية لإسعافها وكان برفقتها أولادها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة بسبب خلافات زوجية امتدت إلى تعديه عليها بالضرب وإشعال النيران فيها، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.



وأمام نيابة مصر القديمة الجزئية، قرر المتهم أنه متزوج منذ ما يقرب من 17 سنة من زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء، ولكن منذ ذلك الحين وهو على خلافات مع زوجته وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له، ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه، مما أسفر على عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها، ثم أشعل النيران فيها.

وتابع على صوت صراخها استيقظ أولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.