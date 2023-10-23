الجمعة 27 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهم بالشروع فى قتل زوجته بمصر القديمة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس المتهم بإشعال النيران في زوجته بسبب خلافات عائلية بينهما بمصر القديمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت وصلت سيدة مصابة بحروق متفرقة بالجسم إلى مستشفى قصر العيني، وفي حالة حرجة وتم إجراء عدة تدخلات طبية لإسعافها وكان برفقتها أولادها.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة بسبب خلافات زوجية امتدت إلى تعديه عليها بالضرب وإشعال النيران فيها، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

وأمام نيابة مصر القديمة الجزئية، قرر المتهم أنه متزوج منذ ما يقرب من 17 سنة من زوجته ومقيم بمنطقة الزهراء، ولكن منذ ذلك الحين وهو على خلافات مع زوجته وترك البيت عدة مرات وانفصل عنها ثم عاد إليها مرة أخرى.

وتابع أن الخلافات الزوجية بينهما لا تنتهي وبسبب تعبه ومرضه من تلك الخلافات يوم الواقعة عندما عاد إلى منزله في وقت متأخر أيقظ زوجته لإعداد الطعام له، ولكنها بمجرد تجهيزها الطعام ووضعته أمامه وبدأت في جر شكله وافتعال المشاكل معه، مما أسفر على عزمه إنهاء كلامه وتشاجرها فقام وأمسك زجاجة بها جاز وألقاه ورماه في وجهها، ثم أشعل النيران فيها. 

وتابع على صوت صراخها استيقظ أولادها الثلاثة واستعانوا بالجيران لنقلها للمستشفى وإسعافها وترقد هناك في حالة حرجة في غرفة العناية المركزة.

قاضي المعارضات اشعال النيران خلافات عائلية محكمة جنوب القاهرة

مواد متعلقة

انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق عقار فى مصر القديمة

اشتهرت بالمحاجر وآثار مصر القديمة.. ما لا تعرفه عن منطقة السريرية

الأكثر قراءة

إسرائيل توافق على تهدئة فى غزة ليوم واحد بشرط إشراف دولى

مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة

بعد تصاعد الدعوات الخبيثة لتهجير الفلسطينيين.. اللاءات المصرية الثلاث فى وجه إسرائيل

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

القاهرة الإخبارية.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البرى الشامل على قطاع غزة

المتحدث العسكرى: حادث طابا نجم عن سقوط طائرة بدون طيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

علي سعدة

أم الدنيا

ماجد حبته

.. ويعاقبون الأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين «٣»

عمرو موسى يكتب: الابتسامة الغربية الفاتنة لم تعد تغرى أحدًا

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

وقف الحرب في غزة قبل فوات الآوان.. كلمة قوية لمندوب مصر بالأمم المتحدة

مصادر: تنسيق مصرى قطرى لإطلاق سراح محتجزين من غزة مقابل هدنة

الوقود وتبادل أسرى.. هل تدفع إسرائيل ثمنًا من أجل صفقة مع حماس؟