انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق عقار فى مصر القديمة

انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق هائل شب داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 3 طوابق أمام مركز شباب عين الصيرة بمصر القديمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين ان النيران شبت في الطابق الأخير من العقار وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.