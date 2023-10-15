الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تعاين موقع حريق محل مواد غذائية فى العتبة

حريق محل مواد غذائية
حريق محل مواد غذائية في العتبة

تباشر نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في نشوب حريق في محل مواد غذائية في منطقة العتبة، وانتقل فريق من النيابة للمعاينة مع المعمل الجنائي.

وتبين أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي نتج من الأسلاك وتلامسها انتهي بنشوب حريق امتد سريعًا في الكراتين والسلع الغذائية الموجودة، وبسبب ضيق المكان وكثرة البضائع انتشرت النيران وتفحم المحل بمحتوياته.

كان قد نشب حريق داخل محل في العتبة، وتمت السيطرة على الحريق وسماع أقوال مالك المحل وشهود العيان والعمال في وجود شبهة جنائية من عدمه.

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