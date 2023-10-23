حنفي الجبالي يلتقي رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية

التقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بكارولينا سيركويرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنجولا.

في مستهل اللقاء، تقدم الدكتور حنفي جبالي بالتهنئة لنظيرته الأنجولية على نجاح تنظيم برلمان أنجولا لأعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدًا أن هذا يبرهن على قدرة أبناء القارة الأفريقية على استضافة وتنظيم المحافل الدولية المرموقة.

على الصعيد الثنائي، أكد رئيس مجلس النواب أن هذا اللقاء يُعد امتدادًا أصيلًا للعلاقات الراسخة والتاريخية بين مصر وأنجولا، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك وفي إطار استعراضه لمستوى العلاقات الثنائية المصرية - الأنجولية، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرًا، والذي تُوج بزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أنجولا يونيو الماضي.

من أجل إعلاء قيم السلام

خلال اللقاء، ثمن المستشار حنفي جبالي الدور الذي تلعبه الجمعية الوطنية الانجولية من أجل إعلاء قيم السلام والعدل والتنمية في ضوء الأهمية القصوى لبناء مؤسسات قوية نابعة من سلطة الشعب تُرسي ركائز الأمن والاستقرار والمُشاركة المجتمعية ومكافحة الفقر والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وعلى الصعيد البرلماني.

كما أكد التطلع لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي المصري - الأنجولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق الرؤى والمواقف المُشتركة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية عن تقديرها واعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها أنجولا، مؤكدة أن هذه الزيارة والمشاركة هي امتداد لدور مصري فاعل في المحيط الأفريقي، مُشيدة بالدور المصري التاريخي في دعم نضال الشعب الانجولي والشعوب الأفريقية ضد قوى الاستعمار، كما ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ارساء السلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مُعربة عن تقديرها لما تشهده العلاقات الثنائية المصرية - الأنجولية من زخم إيجابي على جميع الأصعدة والمستويات.