الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي: بنزيما استحق الحصول على الكرة الذهبية العام الماضي

ميسي وبنزيما
ميسي وبنزيما

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عن رأيه في حصول الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي على الكرة الذهبية العام الماضي.

 

وقال ميسي في الفيلم الوثائقي الذي سيصدر قريبًا له: ""بنزيما استحق ذلك حقًا للموسم الرائع الذي قدمه ولمسيرته بأكملها،إنه لاعب رائع هذه الجائزة مهمة بالنسبة له ولكرة القدم".


وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" جائزة "الكرة الذهبية 2023 Ballon d'or"، لأفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب شاب، في حفل سنوي يُقام كل عام.

 

محمد صلاح ضمن المُرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

 

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أمس الأربعاء أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023 "بالون دور"، لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري، في قائمة تضم 30 لاعبًا.

كما ترشح 10 لاعبين لجائزة ياشين لأفضل حارس، و10 لاعبين لجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عامًا.

وشهدت القائمة، تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، ضمن اللاعبين المُرشحين للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2023 الجاري، وذلك للمرة الخامسة تواليًا خلال مسيرته الكروية.

وتألق محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، مع ليفربول في الموسم الماضي 2022-2023، حيث استطاع تسجيل 19 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمرة الثانية، سيتم توزيع جوائز الكرة الذهبية 2023 "بالون دور"، بناءً على ما يقدمه اللاعب في الموسم، وليس في العام الميلادي.

يُذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق واتحاد جدة السعودي الحالي، بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2022 الماضي.

بينما يُعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، اللاعب الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية برصيد 8 مرات، آخرها في عام 2021.

 

 

ميسى الكرة الذهبية كريم بنزيما بنزيما ليونيل ميسى

مواد متعلقة

"فينيسيوس": الكرة الذهبية حلم.. وريال مدريد الأفضل لكن فلامنجو نادي حياتي

ترتيب الكرة الذهبية 2023.. صلاح وميسي وامبابي في المقدمة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى لوفد أمريكى: نرفض سياسات العقاب الجماعى والتهجير القسرى للفلسطينيين

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

الرئيس السيسى يستقبل وفدًا رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى بمجلس الشيوخ الأمريكى

وزير العدل يصدر قرارا بتشكيل المحكمة العليا للقيم

"الحصة الأخيرة".. "حبيبة" تُبكي ملايين بعد استشهادها في قصف الاحتلال (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المسيحى الصهيونى والقضية الفلسطينية

مدحت بشاى

مؤتمر السلام.. والعبور الإنسانى الأروع

علي سعدة

نظرة على الأحداث

لواء.حمدى البطران

الإرادة المصرية

جلال حمام

عبرت المساعدات.. وفرضت مصر إرادتها

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

مباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الإيرانى: تبادلا التقييمات حول التصعيد فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى