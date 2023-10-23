طبيب الأهلي يحدد موقف محمد عبدالمنعم من المشاركة أمام سيمبا التنزاني

قال الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي إن حالة محمد عبدالمنعم مدافع الفريق مطمئنة إلى حد كبير وسوف يخضع لفحص طبى على هامش مران اليوم بعد أن تغيب عن مواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية للدوري الأفريقي.

وأضاف طبيب الأهلي إن محمد عبدالمنعم عانى كدمة قوية فى كاحل القدم خلال مباراة منتخب مصر والجزائر الودية التي أقيمت في الإمارات وشارك في تدريبات الفريق أمس.

كما أوضح أحمد جاب الله أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي لا يعانى أعراض فيروس كورونا بعدما خضع لمسحة طبية ومسألة مشاركته في يد كولر.

شدد رئيس الجهاز الطبي للأهلي أن إمام عاشور وكريم نيدفيد جاهزان للمشاركة فى المباريات بينما يحتاج عمرو السولية ومحمود متولى وكريم فؤاد لبضعة أيام قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

من ناحية أخرى كثفت إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب من جهودها واتصالاتها بهدف زيادة عدد الحضور الجماهيرى فى مباراة سيمبا إلى 50 ألف متفرج بعد أن حصلت على موافقة بـ 30 ألفا فقط من أجل استغلال مبالغ اللقاء للتبرع إلي الشعب الفلسطيني.

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة سيمبا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء غد الثلاثاء في إياب دور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وأدى رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشارك محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وواصل عمرو السولية وكريم فؤاد لاعبا الفريق، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما على ملعب التتش لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب بهدفين لكل فريق، فيما يلتقي الفريقان على استاد القاهرة مساء غدًا الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الأولى داخل القارة.