رحيل خوان كارلوس أوسوريو.. 3 مباريات تحسم مصير المدرب الكولومبي مع الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الإدارة تجاه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول، واستمراره من عدمه في الفترة المقبلة.

وحقق الزمالك الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري.

مصير أوسوريو

وقال المصدر، إن الإدارة قررت منح فرصة لأوسوريو حتى مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر، على أن يتم بعدها تقييم الموقف بشكل كامل.

ولفت الزمالك، إلى أن سيخوض مباراة إنبي وبعدها زد في بطولة الدوري، على أن يلتقي بعدها مع بيراميدز في كأس مصر.

وأشار إلى أن تلك المرحلة بمثابة تقييم لأوسوريو مع الفريق، على أن يتم بعدها اتخاذ القرار النهائي بشأن رحيله عن الفريق من عدمه.