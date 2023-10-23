الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تلاميذ مدرسة ابتدائية ببني سويف ينظمون ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة لبلوغه سن المعاش

التكريم
التكريم

نظّم تلاميذ ومعلمى، مدرسة التربية القومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في بنى سويف، اليوم الإثنين، ممرًا شرفيًا لمدير المدرسة منتصر نفادى بمناسبة بلوغه سن المعاش.

استقبال مدير مدرسة بممر شرفي

وفوجئ منتصر نفادي، حسن أبو العنين، مدير مدرسة التربية القومية، بتلاميذ ومعلمي المدرسة يستقبلونه بممر شرفي في طابور الصباح في آخر أيام عمله، ووصوله لسن المعاش.

وأكد مدير المدرسة أنه سعيد بتنظيم تلاميذ المدرسة الممر الشرفى له، في آخر أيام عمله بالمدرسة، لوصوله لسن المعاش مقدمًا الشكر لتلاميذ ومعلمي المدرسة على هذا الموقف النبيل، مؤكدًا أنه بدأ عمله  مدرس بالأزهر الشريف عام 1988، ثم تدرج في العمل  مدرس إعدادي 1992، بإدارة الواسطي بمدرسة الحومه الإعدادية المشتركة، ثم مدرسة الزيتون الاعدادية المشتركة بإدارة ناصر التعليميه، مدرس بمدرسة باروط بنات الإعدادية، مدرس أولًا دراسات اجتماعية بمدرسة باروط الإعدادية بنين.

وأكد أنه عمل مدرس تاريخ ثانوي بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بباروط لمدة عشرة سنوات، موجه دراسات اجتماعية بإدارة سمسطا التعليمية، موجه إعدادي بإدارة بني سويف، موجه تاريخ ثانوي بإدارة بني سويف، موجه أول تاريخ بإدارة الواسطى، موجه أول تاريخ بإدارة ببا التعليمية، موجه أول تاريخ بإدارة بني سويف التعليمية، ثم العودة للتدريس بمدرسة الثانوية للبنات القديمة، ثم مديرا للتعليم الإعدادي بإدارة بني سويف التعليمية وأخيرًا مديرًا لمدرسة التربية القومية.

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