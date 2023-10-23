انطلاق مباريات دور الثمانية ببطولة دورى مراكز الشباب ببنى سويف

تتواصل منافسات دوري مراكز الشباب لكرة القدم ببني سويف، في نسختها العاشرة، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة ويستضيفها ملعب مركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف شرق النيل، بحضور مدير عام المديرية هشام الجبالي، وأحمد صلاح مندوب الوزارة، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب المشرفة على تنظيم البطولة، ومحمد على منسق البطولة، ومسلم عمارة، مدير إدارة شباب شرق النيل بني سويف.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة، أنه أجريت أمس مباراتان، ضمن دور الثمانية للبطولة، جمعت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب العبور ومركز شباب بليفيا وانتهت بفوز الأخير بنتجة 4/0، فيما تقابل في المباراة الثانية فريقا مركز شباب كوم أبوخلاد على مركز شباب سدمنت الجبل، وفاز فيها أبوخلاد بهدفين مقابل لاشئ، وتستكمل باقى مباريات الدور "اليوم" بلقاء مركز شباب باروط مع مركز شباب قمبش الحمراء، ومباراة مركز شباب دشطوط ضد مركز مركز شباب مدينة ناصر.