الكشف عن طبيعة إصابة فرانك كيسي وموقفه من مواجهة الهلال بالدوري السعودي

أثار النجم الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط أهلي جدة، الذعر بعد إصابته التي تعرّض لها خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الوحدة.

وكان فرانك كيسي قد تعرّض للإصابة خلال مشاركته في مباراة أهلي جدة ضد الوحدة، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي، والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

وشهدت المباراة إصابة فرانك كيسي، وخروجه من أرض الملعب في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، ليحل محله زميله علي الأسمري.

آخر تطورات إصابة فرانك كيسي وموقفه من مواجهة الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها فرانك كيسي أثبتت تعرّضه لإصابة طفيفة في الركبة.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن فرانك كيسي سيخضع لبرنامج تأهيلي للحاق بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام المقبلة، قبل مواجهة الهلال.

وكان فرانك كيسي قد علّق على فوز أهلي جدة أمام الوحدة، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، قائلًا: "من الرائع العودة إلى الدوري بفوز.. استمروا يا شباب".

موعد مباراة أهلي جدة المقبلة في الدوري السعودي

ويستعد فريق أهلي جدة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره الهلال، في كلاسيكو ناري سيُقام في الرياض، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أهلي جدة ضد الهلال في كلاسيكو الدوري السعودي، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 أكتوبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.