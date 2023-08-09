الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أهلى جدة يتعاقد مع فرانك كيسى قادمًا من برشلونة

فرانك كيسي
فرانك كيسي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي، قادمًا من برشلونة الإسباني حتى صيف عام 2026.

ورحب الأهلي السعودي عبر حسابه على موقع تويتر، بـ كيسي، الذي وقع على عقد يربطه بـ"الراقي" لمدة 3 مواسم.

ووصل كيسي قبل ساعات إلى جدة، للالتحاق بزملائه في الأهلي، استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن نادي برشلونة أنه تم التوصل لاتفاق لبيع كيسي إلى أهلي جدة مقابل 12.5 مليون يورو، أن يتحصل اللاعب على راتب سنوي يُقدر بـ 20 مليون يورو بحسب تقارير صحفية.

وأصبح كيسي خامس التعاقدات الصيفية الأجنبية لـ أهلي جدة في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، الفرنسي ألان سان ماكسيمين جناح نيوكاسل يونايتد السابق.

وتوصل أهلي جدة لاتفاق للتعاقد مع المدافع البرازيلي روجر إبانيز قادمًا من روما الإيطالي، كما يفاوض نابولي من أجل التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي.

كان أهلي جدة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني ماثياس يايسله من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد مدته ثلاث سنوات.

أهلي جدة فرانك كيسي برشلونة كيسي الاهلي السعودي

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