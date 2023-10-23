محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في أشمون

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أعمال الرصف والتطوير بشارع الجيش بمدينة الباجور ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى بطول 1.5 كم، بحضور المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، حيث يجري توسعة الشارع وإنشاء الجزيرة الوسطى تمهيدًا لتركيب الأعمدة الديكورية.

ووجّه المحافظ، رئيس المدينة، بالالتزام بتوسعة الطريق وفقًا لأعمال الرفع المساحي مع تحديد نموذج موحد لتطوير الأرصفة الجانبية، وسرعة توريد الأعمدة الديكورية وتسريع معدلات الأداء لإضفاء مظهر جمالي بالمنطقة كونه مدخل مهم وحيوي لمدينة الباجور.

جولة ميدانية موسعة

جاء ذلك خلال توجه اليوم لمركز ومدينة أشمون في جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات وتقديم الدعم اللازم، بدأت الجولة بتفقد مشروع توسعات محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحى شما وطهواي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ، والنائب صابر عبدالقوى، عضو مجلس النواب، وخالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة حياة كريمة بالمحافظة.

واستمع محافظ المنوفية لشرح تفصيلى عن الموقف الحالي للمشروع والمقام على مساحة (7) أفدنة وبطاقة استيعابية تقدر بـ (10) ألاف م3/يوم تنفيذ شركة (جاما) بنسبة إنجاز 75 % تقريبًا، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بنسبة 75%، وجارى الإنتهاء من توريد الأعمال الكهروميكانيكية، وتضم المحطة أحواض تهوية وترسيب، وأحواض تركيب وطلمبات الحمأة والتلامس ومداخل ومصافي المحطة ومبنى الكهرباء.

كما تخدم المحطة قري شما وطهواي، مؤنسة، كفر الطراينة، دلهمو، رملة الأنجب، البيشة، ساقية المنقدي، منشأة جريس، وأكد المحافظ على أهمية العمل بالتوازى بكافة الأعمال المقررة بالمشروع ومشيدًا بحجم نسب التنفيذ على أرض الواقع، لافتًا أن هناك متابعة مستمرة وميدانية لكافة المشروعات لتقديم التيسيرات اللازمة والدعم اللوجستي للنهوض بمشروعات البنية التحتية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالينا بالريف المصري.

كما تابع محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية بمجمع موقف السيارات النموذجي الجديد بمدينة أشمون بنسبة إنجاز 99%، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، علي مساحة (12) ألف م2 بتكلفة ما يقرب من (17) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

واستمع المحافظ من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية عن أعمال التطوير بالموقف والذى يستوعب (252 سيارة و4 ورش للصيانة، 18 محل تجاري، وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبني إداري ) مزود بمنظومة حريق كامل وأجهزة كاميرات مراقبة، أعمدة إنارة.

ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بإنشاء مظلات لإستراحة المواطنين والمترددين على الموقف، مكلفًا رئيس المدينة وبالتنسيق مع إدارة المرور بالبدء في إجراءات نقل سيارات الأجرة للموقف الجديد.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إقامة المشروع إحداث سيولة مرورية والحد من الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بمركز أشمون، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق ومواقف حضارية بديلة عن الأسواق والمواقف العشوائية للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بأشمون، بتفقد منفذ بيع السلع الغذائية، مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات، مدرسة الشهيد سعيد علي عفيفي، الوحدة الصحية ومركز شباب محلة سبك، وكذا أعمال الرصف والتطوير بعدد من الشوارع المدينة.