الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتابع تطبيق مبادرة خفض الأسعار في المحال التجارية بأبوتشت

السلع الغذائية
السلع الغذائية

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعدد من محال بيع السلع الغذائية بأبوتشت؛ لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والنائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة أبوتشت وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تكثيف حملات المتابعة

وتفقد محافظ قنا عددًا من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية بمركز أبوتشت، واطمئن من المواطنين على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجوده عالية لتلبية احتياجات المواطنين، مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلًا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك، مثمنا علي الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطن البسيط، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذ المبادرة تؤكد على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين البسطاء.

كما شدد محافظ قنا خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا، على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وطبقا للأسعار المعلنه، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

يذكر أن مبادرة تخفيض الأسعار " تشمل تخفيض أسعار 11 سلعة أساسية بنسب تخفيض تصل إلى 25%، وهى سلع ( السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز، البيض، الدواجن المجمدة، اللحوم المجمدة ).

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