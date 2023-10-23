الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوارديولا يعدل نظام تدريبات مانشستر سيتى قبل مباراة يونج بويز

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

قرر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، تغيير نظام تدريب الفريق قبل مباراة يونج بويز ببطولة دوري أبطال أوروبا.
ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق يونج بويز السويسري، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن فريق مانشستر سيتي قرر تغيير استعدادته لمباراة يونج بويز من أجل تعويد اللاعبين على اللعب على أرضية الملاعب الصناعية، والتي سيقام عليها مباراة الفريق المقبلة.
ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه فريق ريد بول لايبزيج الألماني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث يونج بويز بنقطة واحدة والنجم الأحمر أخيرًا بنفس الرصيد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ جائحة كورونا، اعتاد فريق مانشستر سيتي التدرب على ملعب الأكاديمية في اليوم السابق لمباراتهم خارج الأرض قبل السفر لإجراء المؤتمرات الصحفية في الملعب الذي ستقام عليه المباراة؛ إذ أن قواعد الاتحاد الأوروبي تحتم إقامة المؤتمرات الصحفية في ملعب الفريق صاحب الأرض، مالم تحدث ظروف استثنائية، مثل العاصفة التي أخرت سفر مانشستر سيتي للايبزيج، ولكن القواعد ليست صارمة مع التدريبات.

وحقق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد الفوز على نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة بهدف دون رد.
وسيسافر فريق مانشستر سيتي لسويسرا غدًا الثلاثاء لخوض التدريب على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.
وسيتدرب لاعبو مانشستر سيتي على ملعب وانكدورف في مدينة بيرن السويسرية ليلة الثلاثاء بدلًا من خوض التدريب صباح الغد في مانشستر، والهدف هو التعود على العشب الاصطناعي الذي سيلعبون عليه المباراة، نظرًا لأنهم ليسوا معتادين على اللعب عليه.

بيب جوارديولا مانشستر سيتى يونج بويز دوري ابطال اوروبا مباراة يونج بويز ومانشستر سيتي

الأكثر قراءة

الهلال الأحمر: 55 شاحنة دخلت قطاع غزة.. ونتوقع دخول أخرى اليوم

سبب تأجيل الاجتياح البرى لقطاع غزة.. مفاجآت جديدة تهدد إسرائيل

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

والدة الشهيد الملازم أول عمر عبد الصبور: "أتمنى ربنا يجمعني معاه بالجنة"

خبير: لأول مرة مظاهرات فى إسرائيل تطالب بتنحى رئيس الوزراء أثناء الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

بدون فرصة: لماذا لا يتمكن حزب الله من القيام بهجوم مماثل لحماس ضد إسرائيل؟

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات