جوارديولا يعدل نظام تدريبات مانشستر سيتى قبل مباراة يونج بويز

قرر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، تغيير نظام تدريب الفريق قبل مباراة يونج بويز ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على فريق يونج بويز السويسري، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز أن فريق مانشستر سيتي قرر تغيير استعدادته لمباراة يونج بويز من أجل تعويد اللاعبين على اللعب على أرضية الملاعب الصناعية، والتي سيقام عليها مباراة الفريق المقبلة.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط ويأتي خلفه فريق ريد بول لايبزيج الألماني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث يونج بويز بنقطة واحدة والنجم الأحمر أخيرًا بنفس الرصيد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ جائحة كورونا، اعتاد فريق مانشستر سيتي التدرب على ملعب الأكاديمية في اليوم السابق لمباراتهم خارج الأرض قبل السفر لإجراء المؤتمرات الصحفية في الملعب الذي ستقام عليه المباراة؛ إذ أن قواعد الاتحاد الأوروبي تحتم إقامة المؤتمرات الصحفية في ملعب الفريق صاحب الأرض، مالم تحدث ظروف استثنائية، مثل العاصفة التي أخرت سفر مانشستر سيتي للايبزيج، ولكن القواعد ليست صارمة مع التدريبات.

وحقق مانشستر سيتي لقب بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعد الفوز على نظيره إنتر الإيطالي في المباراة النهائية للبطولة بهدف دون رد.

وسيسافر فريق مانشستر سيتي لسويسرا غدًا الثلاثاء لخوض التدريب على الملعب الذي ستقام عليه المباراة.

وسيتدرب لاعبو مانشستر سيتي على ملعب وانكدورف في مدينة بيرن السويسرية ليلة الثلاثاء بدلًا من خوض التدريب صباح الغد في مانشستر، والهدف هو التعود على العشب الاصطناعي الذي سيلعبون عليه المباراة، نظرًا لأنهم ليسوا معتادين على اللعب عليه.