الغربية: رفع 150 طن قمامة خلال حملة نظافة في بسيون

نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بـ محافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع ما يقرب من 150 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة خلال فترة 24 ساعة.

وتهدف هذه الحملة إلى تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى المحيطة، وتهيئة الطرق الفرعية والشوارع لتيسير حركة المواطنين والسيارات وتأتي هذه الجهود في إطار التزام رئاسة المركز والمدينة بتحسين البيئة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

أوضح اسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن الحملة النظافة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى المحيطة، من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وإزالة التراكمات والمخلفات، تم تسويتها وتهيئتها لتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتم تحقيق هذا الإنجاز خلال فترة زمنية قدرها 24 ساعة فقط.

استمرار حملات النظافة

وأكد أن هناك نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة بمركز ومدينة بسيون، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي، فقد تم توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، مما يساهم في تعزيز الصحة العامة والرفاهية المنشودة كما تسهم الشوارعوالطرق الفرعية المنظمة في تسهيل حركة المركبات وتحسين البيئة المرورية في المنطقة.

من جهته، أكد طارق رحمى، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المراكز والمدن. وأشار إلى أن ذلك يسهم في تحسين البيئة المحيطة ورفع مستوى النظافة العامة، ويوفر بيئة صحية للمواطنين، وثمن جهود رئاسة مركز ومدينة بسيون على نجاح الحملة وتحقيق النتائج الملموسة في وقت قياسي.

وأكد محافظ الغربية، أن حملة النظافة الناجحة التي نظمتها رئاسة مركز ومدينة بسيون نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة والحفاظ على نظافة المراكز خاصة انها بمعدات محدودة، موضحًا إن جهود رفع القمامة وتراكمات الأتربة وتحسين مستوى النظافة تشكل استثمارًا حقيقيًا في صحة وسعادة المجتمع المحلي، مؤكدًا استمرار رئاسة مركز ومدينة بسيون وكافة المراكز والمدن الأخرى في هذا الاتجاه، وأن يكون لدينا مجتمع نظيف وصحي يستمتع به سكان المنطقة في المستقبل.