استخراج بطاقات رقم قومي لـ 1000 سيدة وطالبة بمطروح

ثمَّن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح جهود المجلس القومي للمرأة بمطروح في الاهتمام بقضايا المرأة المطروحية والوصول إليها بمختلف القرى والنجوع النائية بالصحراء، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم لتيسير الأعمال في ضوء اهتمام الدولة بتمكين المرأة وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المجالات وفق ضوابط وأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في رؤيتها 2030.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير إنجازات فرع المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2023، بحضور الدكتورة سليمة عبدالرحيم، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

استخراج بطاقات رقم قومى لعدد 1000 سيدة وطالبة

وتم مناقشة جهود المجلس في عدد من القضايا المهمة للمرأة ففي مجال بطاقات الرقم القومي وسواقط القيد، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي لعدد 1000 سيدة وطالبة بقرى ومراكز (مرسى مطروح ـ الضبعة ــ الحمام ــ سيوه ـ النجيلة ـ برانى).

حملات طرق الأبواب

وفي مجال حملات طرق الأبواب أوضحت مقررة المجلس القومى للمرأة انه تم تنفيذ حمله طرق الابواب بعنوان بلدى أمانة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس وسبتمبر واكتوبر 2023 حيث استهدفت الحملة عدد 155000 مستهدف وتم التعرف على مشاكل السيدات وتوعيتهم بأهداف الحملة وضرورة الوقوف بجانب البلد لتجنب الشائعات وشرح دور المشروعات القومية لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وبرامج حياه كريمه.

التوثيق وخطورة الزواج المبكر

وأضافت انه فى المجال الاجتماعى تم عقد عدد 74 ندوة توعية عن أهمية التوثيق وخطورة الزواج المبكر وتوعية عن الازمة الاقتصادية العالمية واهمية الاستقرار السياسي والاقتصادى والجرائم الالكترونية.

عقد 87 ندوة تثقيفية وتوعوية موسعة

واستطردت انه وفى المجال الصحى تم عقد 87 ندوة تثقيفية وتوعوية موسعة منها المشاركة فى حملة 100 مليون صحة من مديرية الشؤن الصحية وتم عقد 12 ندوة لتوعية السيدات بضرورة الكشف والمشاركة فى الحملة وعدد 36 ندوة توعية عن تنظيم الاسرة والرضاعة الطبيعية وصحة الام والطفل وأهمية التطعيمات وعدد 12 ندوة توعية عن ضرورة متابعة الحمل للحفاظ على صحة الام بالإضافة إلى عقد 3 دورات تدريبية على الاسعافات الاولية.

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي

استخراج بطاقات رقم قومي