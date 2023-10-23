الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع كبير فى عوائد السندات الأمريكية

الفيدرالى الأمريكى
الفيدرالى الأمريكى

ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 5.0% الإثنين، ليصل إلى مستوى يوليو 2007 الذي حاول لفترة وجيزة ملامسته الأسبوع الماضي.

وكان الارتفاع الكبير في العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي ينظر إليه على أنه ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ومعيار لتكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، مدفوعًا بتسعير المستثمرين لنمو أقوى في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالات التراجع المالي.

وارتفعت العائدات على السندات طويلة الأجل سريعا، بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم، أول الأسبوع الماضي، إن قوة الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل الجيدة قد تبررا المزيد من التشديد النقدي.

ولامس العائد على السندات لأجل 10 سنوات 5.004 بالمائة الإثنين، مرتفعا حوالي 8 نقاط أساس خلال الجلسة.

والخميس الماضي، لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى له منذ 16 عاما عند 5.001 بالمائة، وسجل ارتفاعا 160 نقطة أساس منذ منتصف مايو.

وتشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد تسببت المخاوف بشأن المسائل المالية في ارتفاع أقساط التأمين على المنحنى.

وارتفعت تكاليف اقتراض وزارة الخزانة الأمريكية، حيث اختلف الكونجرس المنقسم حول قانون الإنفاق للعام المقبل مع استخدام تدابير مؤقتة لتجنب إغلاق العمليات الحكومية.

وفي الخلفية، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض حيازته من السندات.

عجز الميزانية

وفي العام الحالي حتى سبتمبر 2023، سجلت الحكومة الأمريكية عجزا في الميزانية بقيمة 1.695 تريليون دولار، بزيادة 23 بالمائة عن العام السابق، والأكبر منذ العجز الناجم عن فيروس كورونا بقيمة 2.78 تريليون دولار في عام 2021.

ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأمريكية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: إنها علامة فارقة رئيسية، حقيقة أن المنحنى بأكمله عند أو فوق 5 بالمائة أمر رائع.. النقاش يدور حول ما يعنيه هذا وما الذي يقود هذه الديناميكية. بالطبع، إنه مزيج من النمو القوي والإصدارات العالية والتشديد الكمي.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5.125 بالمئة.

وارتفع العائد على سندات 30 عاما بمقدار 8 نقاط أساس إلى 5.164 بالمائة.

وهبطت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسواق الأمريكية، إذ يوفر العائد المرتفع على سندات الخزانة للمستثمرين بديلا أكثر جاذبية عن الأسهم.

سندات الخزانة سندات الخزانة الأمريكية عدم اليقين الاقتصادي الاقتراض الولايات المتحدة جيروم باول الاحتياطي الفيدرالي

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