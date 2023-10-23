"الشريف" يتابع أعمال لجنة تحكيم تقييم الميادين المشاركة فى "الإسكندرية تتألق"

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال لجنة التحكيم المشرفة على تقييم الميادين المشاركة في مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها"، التي دشنها المحافظ بداية الشهر الجاري بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل ثلاثة ميادين علي مستوي المحافظة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030.



لجنة التحكيم المشرفة على المبادرة

من جهتها؛ أوضحت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد والمشرف العام على المسابقة، أن اجتماع اليوم بين لجنة التحكيم التي تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية وكافة الأحياء المشاركة في المسابقة يهدف لتقييم جميع الميادين المطروحة بالمسابقة وفقًا للمعايير العلمية والحضارية، وتضم اللجنة كلًا من: الدكتور ‎طارق القيعى‎عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، ‎والدكتور محمد كشك ‎وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،‎ والدكتورة اسماء السيد‎ المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة.

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الميادين المشاركة في المسابقة

وأضافت "مسعود"، أن المسابقة يشارك بها 7 أحياء مختلفة، وتأتي مشاركة حي ثان المنتزه في المسابقة بميدان مسجد المندرة، ميدان مدارس بريليانس، عدد 2 حوض أمام كارفور وأمام مزلقان المعمورة الشاطئ بشارع الملك حفني السياحي بالإضافة إلي سور المنتزه، الجزيرة الوسطى بمحور الشيراتون، كما جاءت مشاركة حي أول المنتزه حديقة مسجد سيدي بشر وحديقة السيوف، بينما شارك حي شرق بحديقة "الّنبي" بمنطقة كفر عبدة، ميدان الموسيقي برشدي، ميدان تحيا مصر ومسطحات فلوري بمحور المحمودية، نافورة سيدي جابر، فضلًا عن مشاركة حي وسط في المسابقة بميدان زويل، ميدان ساعة الزهور، مثلث أول السلطان حسين، جزيرة أمام مكتبة الإسكندرية، جزيرة أمام النجدة والغزالتين، وشارك حي الجمرك بميدان أحواض الكورنيش، دوران الفنادق بالمنشية، دوران الأنفوشي، ويشارك حي العجمي بمربع سكني يضم احواض سي جل، حوض بجوار مسجد الحبيب، أحواض أمام نادي الإسكندرية للبترول، حوض فرس النهر والجزيرة الوسطي حتي أمام الأمن المركزي.

أما فيما يتعلق بمشاركة مركز ومدينة برج العرب في المسابقة فقد شارك بميدان صينية المطار "الهوارية"، بينما شاركت الإدارة العامة للحدائق المركزية بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي.

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جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، رصد مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و30 ألف جنيه للمركز الثالث، وذلك لخلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة علي نطاق المحافظة.