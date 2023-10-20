محافظ الإسكندرية: 230 منفذًا مشاركًا في مبادرة خفض الأسعار حتى الآن

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن إجمالي عدد المنافذ المشاركة في مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وصل حتى الآن إلى 230 منفذًا من ضمنها 81 مجمعًا استهلاكيًا، و6 سلاسل تجارية كبرى تضم 80 فرعًا، و46 منفذًا من منافذ الداخلية، موضحًا أنه جارٍ العمل الآن بالتنسيق مع جميع الجهات على زيادة المنافذ المشاركة بالمبادرة.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تكثيف الحملات الرقابية

وشدد اللواء محمد الشريف، على تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك وشرطة مباحث التموين لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.

علي الصعيد ذاته، شدد محافظ الإسكندرية على تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتنسيق التام بين رؤساء الأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

ثمَّن المحافظ المبادرة لما لها من مردود إيجابي على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن المديرية تعمل بكامل قوتها لمتابعة تنفيذ المبادرة بالأسواق بالتنسيق مع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلي الدور الرقابي للمديرية في ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة صلاحيات السلع ومتابعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة للتقارير الدورية لتأثير تلك التخفيضات علي أسعار السلع الغذائية الأخرى المتوفرة بالأسواق.