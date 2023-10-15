محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكافة المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأكد الشريف أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الأحياء بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي تُنفذها المحافظة.

مبادرة تخفيض أسعار السلع

وأوضح أنه في إطار جهود الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تم تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي بالتنسيق بين كل من محافظة الإسكندرية والقطاع الخاص ومديرية التموين.

وثمن المحافظ المبادرة لما لها من مردود إيجابي على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتًا إلى أن هذا القرار يُحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة

ومن جانبه أكد مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن المديرية تعمل بكامل قوتها لمتابعة تنفيذ المبادرة بالأسواق بالتنسيق مع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى الدور الرقابي للمديرية في ضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة صلاحيات السلع ومتابعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق والمتابعة المستمرة للتقارير الدورية لتأثير تلك التخفيضات على أسعار السلع الغذائية الأخرى المتوفرة بالأسواق.

جدير بالذكر أن السلع التى سيتم تطبيق مبادرة التخفيض عليها تشمل 7 سلع أساسية هى (الحليب، السكر، الزيت، المكرونة، الجبن الأبيض، الفول، العدس) وذلك بنسبة تخفيض تصل من 15 إلى 25 ٪ وذلك فى فروع 7 سلاسل محال تجارية كبرى.

تخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

تخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

تخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية

تخفيض أسعار السلع الأساسية بالإسكندرية