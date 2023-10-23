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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادات الجديدة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

بدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر 2023 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وفق المواعيد التي حددتها وزارة المالية لصرف المرتبات والتي تكون دائمًا في نهاية كل شهر ميلادي، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادات الجديدة. 

جدول مواعيد صرف الرواتب 2023

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بكافة قطاعات الدولة بداية من اليوم الإثنين الموافق 23 من أكتوبر الجاري، ويبدأ جدول مواعيد صرف الرواتب 2023 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية  اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023، العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بدءًا من يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التابعة للقطاع العام ووحدات الإدارة المحلية بدءًا من يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم صرف المتأخرات من المرتبات خلال الأيام الثلاثة التالية ليوم صرف المرتب الأساسي.

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

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هل يوجد زيادة جديدة في مرتبات شهر أكتوبر؟

يبدأ صرف مرتبات شهر اكتوبر مع زيادة جديدة في المرتبات التزامًا بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي صدر في سبتمبر الماضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه مصري، بدلًا من 3500 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2023 على أن يتم صرف الزيادة هذا الشهر. 

وشمل قرار السيسي زيادة صرف مرتبات الموظفين أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لكافة العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، لتصبح 600 جنيه مصري بدلًا من 300 جنيه مصري، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، وتهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم.

ووفق الزيادة الجديدة في المرتبات  يكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه مصري إلى 4000 جنيه مصري، الزيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية من 300 جنيه مصري إلى 600 جنيه مصري.

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صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

صرف مرتبات صرف الرواتب وزارة المالية زياده جديده في المرتبات صرف المتأخرات من المرتبات

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