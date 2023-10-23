الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عشان أحلى منها".. إحالة أوراق سيدة قتلت ابنتها لفضيلة المفتى

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، رئيس المحكمة والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، بإحالة أوراق ربة منزل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامها بسبب قتل ابنتها.

وتبين من أوراق القضية، بأن ابنة المتهمة وشقيقة المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 21 عاما، قد شهدت أمام جهات التحقيق بأن والدتها تتمتع بشخصية نرجسية، وأنه قبل واقعة القتل بيومين، كانت والدتها تحاول إنهاء حياتها من أعلى منزلهما قاصدة من ذلك إزهاق روحها بباعث الغيرة منها، وذلك بسبب أنهم كانوا في زيارة لعمة الشاهدة، وفي تلك الزيارة وصفتها عمتها بالجمال.

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واستكملت ابنة المتهمة بقتل صغيرتها، وشقيقة المجني عليها، في التحقيقات، بأن وصف عمتها لها بالجمال أثار غضب والدتها، لكون والدتها تتمتع بحب الذات مما حدا بها لارتكاب الواقعة وحررت عنها المحضر رقم 4492 لسنة 2023، مؤكدة أن والدتها كانت دائمة التعدي عليهم.

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