الكاتبة صفاء المنعم: "القلب يحزن لرؤية دماء أطفال فلسطين"

تحدثت الكاتبة صفاء عبدالنمعم عن أحداث فلسطين وكيف تراها من وجهة نظرها.

وقالت الكاتبة صفاء المنعم: "القلب يحزن لرؤية دماء الأطفال، ولكن داخل كل هذا الأسى هناك أمل، نعم هناك أمل، كما قالت الفنانة فيروز بصوتها الملائكي (هناك أمل أى فى أمل)، والأمل الذي ننتظره جميعًا هو قضية فلسطين وعودة الأرض إلى أصحابها، وردع العدوان المغتصب".



وأضافت، في تصريح لـ"الدستور": " لا بد أن تحل القضية بشكل حقيقي وبعيدًا عن المسكنات السابقة، عودة الأرض الحقيقية وليس بديلًا عنها أي أرض أو أي تسوية ضعيفة.. منذ أن وعينا على الدنيا ونحن نعرف أن إسرائيل هى العدو التاريخي، منذ وعد بولفر المشئوم، وحرب فلسطين عام ٤٨ ونحن ندرك ذلك جيدًا، مازالت ذاكرتنا تحمل قسوة الحروب والمعناة، حرب ٧٣،٦٧ ٥٦، وحرب الاستنزاف.. وضرب مصنع أبي زعبل ومدرسة بحر البقر، كم بكينا ونحن أطفال خائفون مزعورون عندما نسمع صفارة الإنذار، وأصوات الرجال تصيح (طفي النور، طفي النور)، كل هذا مازال حيًا فى ذاكرة الأجيال التى عاشت مأساة الحرب".

واختتمت: "كلما رأيت صور الأطفال وضرب مستشفى المعمداني بلا رحمة بلا إنسانية، أبكى فزعة ضعيفة خائفة لا أملك إلا الدعاء بالنصر لهم، وأغني أغنية حزينة (الله أكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدي) كما كنا نغنيها فى طابور الصباح أيام حرب ٧٣".