الإثنين 23 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتبة صفاء المنعم: "القلب يحزن لرؤية دماء أطفال فلسطين"

صفاء عبدالمنعم
صفاء عبدالمنعم

تحدثت الكاتبة صفاء عبدالنمعم عن أحداث فلسطين وكيف تراها من وجهة نظرها.

وقالت الكاتبة صفاء المنعم: "القلب يحزن لرؤية دماء الأطفال، ولكن داخل كل هذا الأسى هناك أمل، نعم هناك أمل، كما قالت الفنانة فيروز بصوتها الملائكي (هناك أمل أى فى أمل)، والأمل الذي ننتظره جميعًا هو قضية فلسطين وعودة الأرض إلى أصحابها، وردع العدوان المغتصب".

حمدي البطران: ما يجرى في فلسطين إصرار إسرائيلي لحل الصراع بأي ثمن


وأضافت، في تصريح لـ"الدستور": " لا بد أن تحل القضية بشكل حقيقي وبعيدًا عن المسكنات السابقة، عودة الأرض الحقيقية وليس بديلًا عنها أي أرض أو أي تسوية ضعيفة.. منذ أن وعينا على الدنيا ونحن نعرف أن إسرائيل هى العدو التاريخي، منذ وعد بولفر المشئوم، وحرب فلسطين عام ٤٨ ونحن ندرك ذلك جيدًا، مازالت ذاكرتنا تحمل قسوة الحروب والمعناة، حرب ٧٣،٦٧ ٥٦، وحرب الاستنزاف.. وضرب مصنع أبي زعبل ومدرسة بحر البقر، كم بكينا ونحن أطفال خائفون مزعورون عندما نسمع صفارة الإنذار، وأصوات الرجال تصيح (طفي النور، طفي النور)، كل هذا مازال حيًا فى ذاكرة الأجيال التى عاشت مأساة الحرب". 

واختتمت: "كلما رأيت صور الأطفال وضرب مستشفى المعمداني بلا رحمة بلا إنسانية، أبكى فزعة ضعيفة خائفة لا أملك إلا الدعاء بالنصر لهم، وأغني أغنية حزينة (الله أكبر، الله أكبر فوق كيد المعتدي) كما كنا نغنيها فى طابور الصباح أيام حرب ٧٣".

مواد متعلقة

"لعلهم يفقهون".. الشيخ رمضان عبدالمعز يبكى على الهواء بسبب فلسطين (فيديو)

الأكثر قراءة

صرف المرتبات بالزيادة الجديدة اليوم

عاجل.. الصين ترسل 6 سفن حربية إلى الشرق الأوسط

ماذا حدث في شقة الهرم؟.. القصة الكاملة لقتل أجنبية على يد طليقة زوجها وطفلته

اعتذار إسرائيل وضمانات القاهرة.. ما وراء قذيفة "كرم أبوسالم" الطائشة

بعد خناقة أفيخاى أدرعى.. أنغام تتلقى تهديدًا: "مصر ستظل كابوسًا لن تستيقظوا منه"

اللوتري الأمريكي.. موعد إغلاق التقديم لقرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«شريك الخيانة خائن»

ماجد حبته

لماذا نراها قمة ناجحة؟

رشا عبدالمنعم

فوهة الكاميرا مصوّبة لعقولنا.. عن دور المسرح الوثائقى فى مواجهة الأكاذيب

وائل لطفي

قتلة زهرة القمر

محمد الراعي

حقيقة تزوير انتخابات الزمالك

مؤمن المحمدي

فيكتوريا ورثاء فيكتوريا

لواء.حمدى البطران

مجزرة المستشفى

جلال حمام

السلام أمانة ورسالة

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: قصف 320 هدفًا تابعًا لحركتى حماس والجهاد الإسلامى

بعد طوفان الأقصى.. انعدام الثقة بين نتنياهو وحكومته وتخبط فى اتخاذ القرارات

جيش الاحتلال يؤجّل التوغل البرى "حتى وصول قوات أمريكية إضافية"