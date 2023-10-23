الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر للاعبى الأهلى: لن أقبل بالاستهتار أمام سيمبا ولدينا فرصة لتصحيح الأخطاء

كولر مع اللاعبين
كولر مع اللاعبين

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين، ووجّه هجومًا لاذعًا إلى الفريق ككل عقب التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما أمام سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب الذي أقيم في دار السلام.

وكشف مصدر مسئول في النادي الأهلي أن كولر أكد، خلال الجلسة مع اللاعبين داخل غرفة الملابس، أن هناك حالة من التراخى ظهرت فى إهدار الفرص خلال الشوط الأول، ثم التراجع غير المبرر فى الشوط الثانى من المواجهة أمام سيمبا.

المدير الفني للأهلي أكد للاعبين أنه لن يقبل تكرار ما حدث في مباراة الذهاب

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي أكد للاعبين أنه لن يقبل بأى حال تكرار ما حدث، خاصة أن الفريق كاد يتعرض للخسارة دون مبرر حين تقدم المنافس 2- 1، ولولا التعادل الذى أحرزه كهربا لبات موقف الأهلى صعبًا وخرج خاسرًا.

وأشار المصدر إلى أن "كولر" شدد، خلال حديثه، على أن هناك العديد من اللاعبين فى حاجة لمراجعة أدائهم وقدراتهم، خاصة أن الفرصة لن تلوح لهم كثيرًا، واختتم جلسته أن مباراة الغد فرصة لتصحيح أخطاء لقاء الذهاب، وأي لاعب سيخرج عن تركيزه سيكون خارج حساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

مران الأهلي| متولي يشارك في التدريبات الجماعية

 وكان محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وانتظم متولي في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة العضلة الأمامية وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وشارك محمود متولي في التدريبات، التي اشتملت على جزء بدني، وتنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيمبا المقرر لها مساء غدٍ الثلاثاء في إياب ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، للحديث في كل الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وسيمبا التي أقيمت في تنزانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

كولر سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي محمود متولى لقاء الإياب

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