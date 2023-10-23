"نحن أصحاب تاريخ وحق".. أبرز تصريحات رئيس الوزراء الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية"

تعددت تصريحات محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، وذلك عبر كلمة له عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية".

فى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرز تصريحاته عن القضية الفلسطينية وما تتعرض له غزة من الاحتلال الإسرائيلي.

- الحديث عن تحضير إسرائيل لاجتياح بري لغزة يعني مزيدا من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

- الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري، وهي مسئولية دولية.

- نتابع مع الأخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح.

- أدعو إلى السماح للصحافة الدولية بالوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال.

- سعينا للحرية والاستقلال لن يتوقف.

- مجلس الوزراء يتابع اليوم ما يجري في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

- العهد والوفاء لشعبنا، وأدعو مجلس الوزراء للوقوف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

- ما يجري في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية وأصحاب حقوق الإنسان من أجل وقف القتل والتهجير القسري وإعادة شرايين الحياة إلى أهالي غزة المحاصرين بالموت.

- كل يوم مئات الشهداء يسقطون في غزة معظمهم من الأطفال والنساء.

- جرائم الاحتلال ترتكب في كل أنحاء فلسطين وكل المدن.

- ندعو شعوب العالم إلى الاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه.

- نحن ندين المواقف التي تشكل رخصة قتل وغطاء سياسيا لارتكاب مجازر داخل غزة.

- الشعب الفلسطيني صاحب تاريخ وحق وصاحب حضارة، وإسرائيل كيان استعماري.

- نحن نتعرض لحرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني.