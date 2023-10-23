الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيئة العمل الأهلى بالقدس: الأولوية الآن لإيصال حقيقة الصورة بغزة لشعوب العالم

غزة
غزة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس المحتلة، إن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية تهدف لمحاولة إيصال حقيقة الصورة في قطاع غزة  لشعوب العالم، وهي المهمة الأولى الآن.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين: العالم الآن بدأ يتغير عن بداية المعركة والحرب الإسرائيلية على غزة، وبدأت تتكشف الحقائق.

إدخال المساعدات الإنسانية

ولفتت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس المحتلة إلى أن إدخال المساعدات الإنسانية في هذه اللحظة ما زال شبه مستحيل مع التعنت الإسرائيلي في طبيعة هذه الإغاثات، ومصدر دخولها، وطبيعة وصولها أيضا إلى قطاع غزة.

وأكدت أن هناك أكثر من مليون نازح في قطاع غزة، وهناك أكثر من 50 ألف امرأة بحاجة إلى رعاية صحية، بجانب العديد من مرضى السرطان وغسل الكلى، وهم موجودون الآن في مراكز اللجوء، والذين تم تقسيمهم حسب الأولويات، وعند إدخال المساعدات سيتم توزيعها حسب الأولوية في الاحتياج سواء في الرعاية الصحية أو التغذية.

قطاع غزة القدس المساعدات الإنسانية غزة الحرب الإسرائيلية

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