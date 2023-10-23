ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى على قطاع غزة لـ4651 شهيدًا و14245 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 4651 شهيدا، وأكثر من 14245 مصابا، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 20 فلسطينيًا

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيًا، عقب اقتحامات، فجر اليوم الإثنين.

واندلعت مواجهات أطلق خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، مما أدى إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروحهم بالخطيرة.