"القاهرة الإخبارية": الفصائل الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية على مناطق غلاف غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بإطلاق الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية على مناطق غلاف غزة نحو إسرائيل.

يأتي ذلك ردًا على الغارات الجوية المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 4 آخرين

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت نحو 20 فلسطينيًا، عقب اقتحامات، فجر اليوم الإثنين.

واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي بشكل مباشر صوب المواطنين، مما أدى إلى استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 4 آخرين بالرصاص الحي، وصفت جروحهم بالخطيرة.