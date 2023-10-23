قلعة صناعة الترامادول.. جهود الدولة في تطوير ممفيس للأدوية

في إطار إلقاء الضوء على إنجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بملف تطوير شركات قطاع الأعمال وإحياء المعرضة منها للتصفية، يرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز جهود تطوير شركة ممفيس للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية التي تشتهر بصناعة الترامادول.

- تأسست شركة ممفيس للأدوية عام 1991، وتعمل الشركة في مجال المستحضرات الطبية والأدوية الهامة، حيث تعد من الشركات الهامة التي تنتج الأدوية الضرورية للمواطنين.

- تعرضت الشركة لفترة من الخسائر، مما أدى إلى تعرضها لشبح التصفية، إلا أن الدولة وضعتها ضمن خطة التطوير وتم العمل على تطوير خطوط الإنتاج.

- بلغت التكلفة الخاصة بأحدث تطوير تم في الشركة مؤخرًا وافتتحه وزير قطاع الأعمال العام حوالي 33 مليون جنيه، تم ضخها في تطوير مشروع المنطقة العقيمة لإنتاج مستحضرات بشرية بيطرية.

- التحول من الخسائر إلى الربحية: استطاعت الشركة العمل على التحول من الخسائر إلى الربحية، بفضل ما تم من تطوير داخل خطوط إنتاج الشركة، حيث وصلت أرباح الشركة مؤخرًا إلى 90 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

- زيادة رأس مال الشركة مؤخراً من 56 مليون جنيه إلى 227 مليون جنيه، واستطاعت الشركة سداد نحو 309 مليون جنيه قيمة تمويل تم الحصول عليه من أجل تنفيذ التطوير والوصول إلى مواصفات التصنيع الجيد.

- حدث تحسن في نتائج أعمال الشركة، حيث ارتفعت إيرادات الشركة إلى 406 مليون جنيه، وهو ما يؤكد نجاح التطوير والتحول في الإيرادات والمبيعات وتحقيق الأرباح وزيادة الإنتاج، خاصةً أن الشركة تعد من الشركات التي لها بعد اجتماعي هام يتمثل في توفير الأدوية والمستحضرات الطبية للجمهور بأسعار مخفضة.