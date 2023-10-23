الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: نستهدف إنشاء 17 مركزًا على مستوى الجمهورية ضمن مشروع مراكز الغذاء الخضراء

وزير التموين
وزير التموين

 أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار التأكيد على توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع نموذج عمل لإشراك القطاع الخاص في تصميم وبناء وتشغيل الجيل الجديد من المراكز الغذائية الخضراء GREEN FOOD HUBS، وذلك لتطوير كفاءة وتسهيل تجارة المواد الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والذى يتضمن إنشاء حوالى 17 مركزا على مستوى الجمهورية.
 

بعد قليل.. وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر


جاء ذلك خلال عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين- مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور  كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وأكد الوزير أنه لا بد من تواجد رؤية حقيقية ومراكز لوجستية، وذلك لتقليل الفاقد، ويتم ذلك  عن طريق التداول الحقيقي ووجود مراكز حقيقلة من خلال الأسواق.
 

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وزير التموين يطلق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر الإثنين


وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعية حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما تضم من ضمن عناصرها أسواقا للخضر والفاكهة، وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد، ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف، إضافة إلى أسواق للمزارعين، فضلًا عن مبانٍ إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها، كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات، وهي أيضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها المخلفات بطريقة بيئية حضارية وآمنة، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتسهم في توفير السلع الغذائية.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور إبراهيم عشماوي مشروع مراكز الغذاء الخضراء

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