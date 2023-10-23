"السودانى": لا تهاون في أمن بلادنا

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بتتبع العناصر المنفذة للهجمات على القواعد العراقية.

وقال الناطق باسم الجيش العراقي يحيى رسول عبد الله، في بيان: في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة العراقية بمناسبات عدة، عن إدانتها العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة، وكررت دعواتها لإنهاء الأوضاع المأساوية التي يعانيها الفلسطينيون جراء ذلك العدوان، وهو ما يمثل الموقف المبدئي الثابت تجاه نضال الشعب الفلسطيني، فإننا نؤكد كذلك رفضنا الهجمات التي تستهدف القواعد العراقية والتي تضم مقرات مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق، بدعوة رسمية من قبل الحكومة؛ لمواصلة عملهم في دعم عمل قواتنا الأمنية من حيث التدريب والتأهيل والاستشارة، وفق آلية واضحة جرى وضعها من قبل القنوات الرسمية والدبلوماسية العراقية.

وأضاف أنه لا يمكن التهاون في أمن وسلامة تلك المقرات، مشيرًا إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجه الأجهزة الأمنية كافة بالقيام بواجباتها وتنفيذ القانون وتعقب وتتبع العناصر المنفذة لتلك الهجمات، وعدم السماح بأي حال من الأحوال في الإضرار بالأمن والاستقرار اللذين تحققا بفضل التضحيات الجسام لأبناء قواتنا المسلحة، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.

اشتباكات مسلحة بين الجيش العراقى والبيشمركة الكردية

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله بالقوات الخاصة اليوم الاثنين أن ثلاثة من قوات الجيش العراقي والبيشمركة الكردية قتلوا وأصيب سبعة آخرين في اشتباكات مسلحة اندلعت عصر الأحد بين الجانبين عند إحدى النقاط العسكرية في منطقة مخمور بمحافظة نينوى 400 كم شمالي بغداد.

وقال المتحدث العسكري في بيان صحفي إن رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني تابع ملابسات الحادث الذي وقع يوم الأحد ضمن قاطع مخمور، الذي أدى إلى وقوع 3 ضحايا وإصابة سبعة آخرين من الطرفين بالقرب من إحدى النقاط الأمنية.

وعلى الصعيد نفسه، عبرت رئاسة أركان وزارة البيشمركة عن أسفها للحادث الذي وقع" في منطقة مخمور يوم الأحد الذي أدى إلى وقوع شهداء ومصابين من الجانبين".

وأعربت في بيان صحفي عن الحزن العميق وتعاطفنا مع أسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت على الالتزام بالعمل مع الحكومة الاتحادية من أجل حل جذري ودائم وبما يحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق، ودعم ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة لإجراء تحقيق سريع وشفاف في الحادث لتحديد أسبابه، وإيجاد الحلول المناسبة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.