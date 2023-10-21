السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس وزراء العراق لـ القاهرة الإخبارية: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي، رفضه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى أي منطقة أخرى.

وقال خلال لقاء لقناة القاهرة الإخبارية، على هامش حضوره قمة القاهرة للسلام، إن دعوة مهمة للوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية في ظل الصمت الدولي، والشارع العربي والإسلامي متضامن تماما مع سكان أهالي قطاع غزة.

ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أن العراق يجري اتصالات مكثفة لمنع اتساع رقعة الصراع في الإقليم.
 https://fb.watch/nPxpbSFyl4/?mibextid=Nif5oz

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