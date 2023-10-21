رئيس وزراء العراق لـ القاهرة الإخبارية: نرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد رئيس الوزراء العراقي، رفضه تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو إلى أي منطقة أخرى.

وقال خلال لقاء لقناة القاهرة الإخبارية، على هامش حضوره قمة القاهرة للسلام، إن دعوة مهمة للوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية في ظل الصمت الدولي، والشارع العربي والإسلامي متضامن تماما مع سكان أهالي قطاع غزة.

ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أن العراق يجري اتصالات مكثفة لمنع اتساع رقعة الصراع في الإقليم.

https://fb.watch/nPxpbSFyl4/?mibextid=Nif5oz

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